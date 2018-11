Wien (www.fondscheck.de) - Aktien-ETFs in Europa verzeichneten im Oktober Abflüsse in Höhe von 150 Millionen Euro, meldet die Fondsratingagentur Morningstar, so die Experten von "FONDS professionell".Damit hätten sie zwar deutlich weniger Geld als aktiv verwaltete Fonds verloren. Dennoch: Der Oktober sei bereits der dritte negative Absatz-Monat für Indexfonds im laufenden Jahr gewesen. Das verwaltete Vermögen in Aktien-ETFs sei im vergangenen Monat um knapp fünf Prozent zurückgegangen, von 491 auf 467 Milliarden Euro. ...

