Die kanadische Provinz British Columbia will ab dem Jahr 2040 nur noch den Verkauf von reinen Elektrofahrzeugen erlauben. Ein neues Gesetz, das im kommenden Frühjahr erlassen werden soll, sieht die stufenweise Einführung von Elektro-Quoten vor. So sollen im Jahr 2025 zehn Prozent der in der Provinz verkauften Pkw und Lkw elektrisch fahren und diese Quote bis 2030 auf 30 Prozent und bis 2040 auf 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...