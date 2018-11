Die Aktie von Bayer kann sich zur Wochenmitte leicht erholen. 0,8 Prozent liegt das Papier im Plus. Im Vergleich zum Jahresperformance von minus 42 Prozent ist das heutige Plus jedoch verschwindend gering. Und eine nachhaltige Aufwärtsbewegung ist auch weiterhin nicht in Sicht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, kommt in den USA bereits im Februar eine weitere Klage gegen Bayer wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat vor Gericht. Der Fall, bei dem es um einen Mann aus Kalifornien geht, werde der erste von mehr als 620 in einem Bundesverfahren anhängigen Fällen sein, der vor einer Jury zur Verhandlung kommt, so Bezirksrichter Vince Chaabria am Dienstag in San Francisco.

Den vollständigen Artikel lesen ...