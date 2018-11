Meerbusch (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/132888 -



Ab sofort ist unter www.skotti-grill.eu eine Produktneuheit erhältlich: SKOTTI - der erste wirklich portable Gasgrill der Welt. SKOTTI ist der perfekte Begleiter für alle Outdoor-Aktivitäten: Egal ob im Wald, im Park, am Strand, mit dem Fahrrad, Motorrad oder Camper auf Tour, oder zu Hause auf dem Balkon: Alle, die draußen gerne eine leckere gegrillte Mahlzeit genießen, können dies ab jetzt mit minimalem Aufwand tun. SKOTTI ist patentiert, mit knapp 3 kg samt Transporttasche ein Leichtgewicht, passt flach in jeden Wanderrucksack und ist in wenigen Augenblicken zusammengesteckt: Kein Werkzeug, keine Kohle - spontaner kann Barbecue unterwegs nicht sein. Und dabei ist Grillen mit SKOTTI absolut sicher.



Die Idee zu SKOTTI kam Gründer Christian Battel an einem Nachmittag am See mit seiner Familie: "Da sitzt man am Ufer, hat Hunger und denkt sich: Jetzt was Leckeres grillen! Ein Grill, den man einfach dabei hat - das wär's. Einer, der nicht viel wiegt und der mal eben auf- und wieder abgebaut ist, am besten ohne der Umwelt anschließend Dreck und glühende Kohle zu hinterlassen. Der hungrigen Kindern schnell die Würstchen fertig brät und durch Feuer und Qualm keinen Ärger beschert. Gibt's nicht? Dann baue ich den eben selbst!" So machte sich Christian Battel - Fitnessökonom, Abenteurer, Natur- und Menschenfreund - ans Werk. Mit den passenden Experten an der Hand, großer Ausdauer und viel Liebe zum Detail entstand SKOTTI, benannt übrigens nach Christian Battels viel geliebtem erstem Hund. Die Firma dahinter taufte er Vennskap. Vennskap? "Das ist norwegisch und bedeutet 'Freundschaft'", erklärt Battel.



Alle acht Teile des Grills sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, die einfach zu reinigen sind und sogar in die Spülmaschine dürfen. Die Transporttasche aus LKW-Plane ist robust und abwaschbar und verhindert durch einen Rundum-Klettverschluss, dass nach der Benutzung Fettreste oder anderer Schmutz ausläuft. An SKOTTI kann jede weltweit handelsübliche Camping-Gaskartusche vom Typ EN 417* angeschlossen werden. Und wenn die leer ist: Ohne Brennerrohr und Abstrahlblech kann SKOTTI auch mit Holz oder Kohle eingeheizt werden.



SKOTTI ist ab sofort unter www.skotti-grill.eu zum Preis von EUR 159,- erhältlich. Wer möchte, kann den Grill auch mit einer persönlichen Lasergravur bestellen und dadurch zu einem persönlichen Unikat machen - oder zum perfekten Firmengeschenk. Der gravierte SKOTTI kostet EUR 179,-.



*(Handelsübliches Propan/Butan-Gasgemisch EN 417 in zulässigen Schraubkartuschen bis 500g)



OTS: Vennskap newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132888 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132888.rss2



Pressekontakt: Eva Schulenburg Telefon: (0049) 179 / 2 968 112 E-Mail: eva@vennskap.eu