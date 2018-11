Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2018 Empfehlung: Halten seit: 21.11.2018 Kursziel: 76,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.08.2017, vormals Verkaufen Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Hohe Umsatzdynamik im dritten Quartal 2018 Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018 hat sich die Wachstumsdynamik bei der EQS Group AG nochmals kräftig beschleunigt. Auch für das Schlussquartal erwartet der Vorstand eine deutliche Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies wird unseres Erachtens auch durch die von Ende September bis Mitte November weiter um rund 11.000 auf gut 30.800 ausgeweitete Anzahl der LEI-Kunden sowie die auf Jahresbasis per Mitte November auf knapp 4.600 erhöhte XML-Kundenanzahl unterstrichen. Getragen wurde und wird die erfreuliche Entwicklung weiterhin vom Segment Compliance, bei dem wir vor allem im Bereich KMU noch enormes Wachstumspotenzial sehen. Dabei untermauert die bisherige starke Umsatzentwicklung in dem noch jungen Bereich unserer Meinung nach bereits deutlich die Richtigkeit der im September vergangenen Jahres getroffenen strategischen Entscheidung, das Kerngeschäft um das Geschäftsfeld Governance, Risk & Compliance zu erweitern. Zwar dürfte EQS infolge der laufenden Investitionsoffensive zum Ausbau des Cloud-Geschäfts in diesem wie auch im kommenden Geschäftsjahr noch negative Ergebnisse ausweisen. In 2020 erwarten wir dann aber eine Rückkehr in die Gewinnzone mit bereits wieder deutlich schwarzen Zahlen. Dabei dürften der in Kürze geplante Start des neuen, cloud-basierten COCKPIT, das bereits auf eine sehr positive Kundenresonanz stößt, sowie weitere in Entwicklung befindliche Tools (z. B. CRM, Policy Manager) den Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer margenstarker Erlöse von zuletzt 81 Prozent künftig weiter steigen lassen. Zudem sollten die aktuell noch im Aufbau befindlichen Auslandsmärkte mit steigenden Umsatzvolumina sukzessive die Gewinnschwelle überschreiten und die Margenentwicklung so mit positiven Ergebnisbeiträgen unterstützen. Im Zuge der weiteren globalen Expansion hat EQS jüngst mit Mynewsdesk, einem führenden schwedischen Anbieter digitaler PR-Lösungen, eine Partnerschaft für die nordischen Länder geschlossen. Im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung werden die Kunden von Mynewsdesk künftig auch das EQS-COCKPIT nutzen können. Generell dürfte das Münchner RegTech-Unternehmen nach wie vor stark von den drei grundsätzlichen Markttreibern Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitieren. Dabei ist EQS im Bereich Investor Relations bereits Marktführer in Deutschland, der Schweiz und Russland. Bis 2025 will die Gesellschaft dann der größte Cloud-Anbieter für Investor Relations- und Compliance-Lösungen in Europa werden. Insgesamt sind wir daher unverändert von der Wachstumsstory der EQS Group AG mit ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell überzeugt. Dabei ist die Gesellschaft in der momentan noch anhaltenden, ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase mit einer Eigenkapitalquote von 51,6 Prozent zum 30. September weiterhin solide aufgestellt. Daher nehmen wir zwar auf Basis unserer reduzierten Ertragsschätzungen das Kursziel für die EQS-Aktie leicht auf 76 Euro zurück, stufen das Papier aber nach wie vor mit ??zHalten" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17245.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

