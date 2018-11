Der Dow Jones fiel gestern unter die 25.000 Punkte-Marke. Und das sogar recht deutlich. Er gab 2,2 Prozent ab und schloss bei 24.463 Punkten. Der Nasdaq 100 verzeichnete ebenfalls Verluste und ging 1,75 Prozent schwächer aus dem Handel. Heute werden die großen US-Indizes mit grünen Vorzeichen erwartet. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Öl, Amazon, Visa, Mastercard, Goldman Sachs, Facebook und Alibaba. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt zudem die Indikationen für den heutigen Handelstag.