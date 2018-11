Insgesamt haben die Aktien von Bilfinger in den letzten Jahren eine sehr starke Achterbahnfahrt hingelegt, die sich seit 2015 zwischen grob 25,05 und 45,34 Euro abspielt. Der letzte markante Hochpunkt wurde bei 46,82 Euro markiert, ein nachhaltiger Ausbruch aus der Spanne in der ersten Jahreshälfte ist jedoch klar gescheitert und der Wert stürzt anschließend bis zu dieser Woche auf ein Verlaufstief von 28,76 Euro und somit die Unterstützungszone aus Sommer 2016 ab. An dieser Stelle ist nun eine merkliche Gegenwehr von Käufern auszumachen, die unter günstigen Umstände sogar für einen kurzfristigen Long-Einstieg auf der Oberseite herangezogen werden kann.

Fibonacci-Retracements perfekt ausgeschöpft

Geht es nach den Standart-Fibonacci-Reihen (38,2 / 61,8%), so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...