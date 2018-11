Baden-Baden (ots) -



Comedian liest seinen Kindern regelmäßig vor / Ceylan bekommt heute den "Deutschen Lesepreis"



Der aus Mannheim stammende Comedian mit türkischen Wurzeln Bülent Ceylan wird heute Abend mit dem "Deutschen Lesepreis" ausgezeichnet, der erstmals an eine Person des öffentlichen Lebens vergeben wird. Im Interview mit SWR3 betonte er, wie wichtig Lesen und Vorlesen für ihn sind: "Ich merke es bei meinen eigenen Kindern. Sie drücken sich besser aus als de' Vadder".



Integration und Bildung



Lesen fördere Integration sowie Bildung und sorge für eine bessere Ausdrucksweise. Weiter sagte er: "Beim deutschen Lesepreis geht es nicht nur darum, dass man sagt: 'Lest wieder mehr', sondern auch, dass man seinen Kindern vorliest." Er habe sich dafür eingesetzt: "dass Eltern abends ihren Kindern vorlesen und sie nicht einfach Playstation spielen lassen."



An sein erstes Leseerlebnis erinnert sich Ceylan noch lebhaft: "Musashi. Da ging es um einen Sa-muraikämpfer. Tausend Seiten - dass ich das überhaupt gelesen habe. Aber es war faszinierend." Bülent Ceylan unterstützt mit seiner Stiftung "Bülent Ceylan für Kinder" Institutionen, die sich für die Förderung und Bildung von Kindern stark machen.



