Hamburg (ots) - Der Hamburger Ticketanbieter myticket und das Erlebnisgeschenkeportal mydays aus München sind zwei der bekanntesten Anbieter im Entertainment- und Erlebnissektor. Während myticket sich als Ticketportal für Konzerte und Events etabliert hat, bedient mydays als Erlebnisvermittler bereits seit 2003 erfolgreich den Bereich der Erlebnisgeschenke. In diesem Zusammenhang entstand nun eine Kooperation in Form einer vorweihnachtlichen Eventserie.



Das Ergebnis des gemeinsamen Business-Ansatzes zeigt die Attraktivität einer solchen sektorbasierten Zusammenarbeit: die sogenannten "Traumtage" kombinieren städtebasierte Erlebnistouren aus dem myticket-Repertoire - aktuell Eintrittskarten zu den beliebten "Christmas Garden"-Events - mit einer lokalen Basisorganisation, zum Beispiel einer Sightseeing-Tour. Jeweils für zwei Personen konzipiert und auf ein vorweihnachtliches Erlebnis ausgelegt, entsteht so ein begehrtes Eventgeschenk.



"Der thematische Zusammenhang beider Unternehmen macht den Schritt der Zusammenarbeit nur logisch. Events, Konzerte und die damit verbundenen Erlebniswelten sind unser Kerngeschäft", so Moritz Schwenkow von der mytic myticket AG, Betreiber des Onlineportals myticket. "Sowohl als Veranstalter, als auch als Ticketanbieter haben wir das Wissen und das Produkt, aus dem auf Kundenseite bleibende Erinnerungen entstehen. Dieses Produkt gemeinsam mit mydays in Form eines längerwährenden, attraktiven Geschenkes anzubieten, macht in vielerlei Hinsicht Sinn. Auf emotionaler Ebene passen beide Bereiche nahtlos zusammen".



Die Übertragbarkeit der hier entstehenden Möglichkeiten liegt auf der Hand, denn die Verknüpfung mit dem Faktor "Erlebnis" - wie ihn ein Konzert- oder Eventticket potenziell immer bietet - verstärkt die emotionale Wirkung eines Produkts um ein Vielfaches. Insofern lässt sich die strategische Kooperationsplanung von myticket neben dem Geschenkesektor in viele weitere Geschäftsbereiche ausrichten.



"Wir erhalten durchgehend sehr gutes Feedback zu den Traumtagen. Selbstverständlich bleiben weitere Kooperationen mit Unternehmen deshalb auch zukünftig ein fester Bestandteil unserer Ausrichtung", erklärt Marco Kehrenberg, der im Hause für die Kooperations-Koordination verantwortlich zeichnet. "Wenn man das eigentliche Produkt, eine Marke oder eine Dienstleistung für den Endnutzer in Zusammenhang mit einem emotionalen Erlebnis bringen kann, dann erhält man einen ganz neuen, viel tieferen Zugang zum Kunden. Die Erlebniskomponente, die myticket dazu einbringt, steigert den ideellen Wert eines solchen Kooperationsproduktes sowohl für den Kunden, als auch für das Unternehmen selbst".



Das aktuelle Angebot "Traumtage" finden Sie unter den folgenden Links: Berlin: www.mydays.de/geschenkidee/erlebnistag-berlin-weihnachtstour Stuttgart: www.mydays.de/geschenkidee/erlebnistag-stuttgart-weihnachtstour Dresden: www.mydays.de/geschenkidee/erlebnistag-dresden-weihnachtstour



