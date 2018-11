Covestro verlor am Dienstag mehr als 15 Prozent an Wert. Was ist passiert? Erst Ende Oktober hatte das Spezialchemieunternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Nun hat das Management vor rückläufigen Gewinnen gewarnt, mit fadenscheinigen Begründungen. Die Börse hat der Prognosebestätigung ohnehin nicht getraut. Ein Armutszeugnis für den Vorstand. Was Anleger nun mit der Covestro-Aktie tun sollten ...

