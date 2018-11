CLIQ Digital AG veröffentlicht 9-Monatszahlen 2018 - Kumuliertes Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen von EUR 2,2 Mio. bei leicht höheren Marketingausgaben DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen CLIQ Digital AG veröffentlicht 9-Monatszahlen 2018 - Kumuliertes Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen von EUR 2,2 Mio. bei leicht höheren Marketingausgaben 21.11.2018 / 17:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News CLIQ Digital AG veröffentlicht 9-Monatszahlen 2018 - Kumuliertes Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen von EUR 2,2 Mio. bei leicht höheren Marketingausgaben - Kumulierter Nettoumsatz sinkt um 10 % auf EUR 29,9 Mio. (9 Monate 2017: EUR 33,1 Mio.) aufgrund einer schwächeren Sommerperiode und eines niedrigeren CLIQ-Faktors - Leicht erhöhte Marketingausgaben in den ersten neun Monaten 2018 (+1,4 %) - Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen beläuft sich für die ersten neun Monate 2018 auf EUR 2,2 Mio. (9 Monate 2017: EUR 2,5 Mio.) Düsseldorf, 21. November, 2018 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit eigener Payment-Plattform, veröffentlicht heute ihre Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018. Umsatz- und Ergebnisentwicklung Die CLIQ Digital Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2018 einen Nettoumsatz (Umsatz nach Abzug der Kosten für die Zahlungsdienstleister) in Höhe von EUR 29,9 Mio. gegenüber EUR 33,1 Mio. in der Vorjahresperiode. Der Umsatzrückgang in der Berichtsperiode ist auf einen niedrigeren CLIQ-Faktor von 1,36 (9 Monate 2017: 1,47) sowie auf eine unter den Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung aufgrund der langen warmen Sommermonate zurückzuführen. Die Marketingausgaben stiegen in den ersten neun Monaten 2018 leicht um 1,4 % verglichen mit der Vorjahresperiode, ohne Berücksichtigung der realisierten Marge des von CLIQ Digital erworbenen Media-Einkaufs-Spezialisten AffiMobiz. Das um Abschreibungen und Wertminderungen auf aktivierte Kundenakquisitionskosten bereinigte EBITDA belief sich im Berichtszeitraum auf EUR 2,9 Mio. gegenüber EUR 4,2 Mio. im Vorjahreszeitraum, aufgrund des niedrigeren Umsatzniveaus und CLIQ-Faktors. Das Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen betrug EUR 2,2 Mio. (9 Monate 2017: EUR 2,5 Mio.). Das kumulierte Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich in den ersten neun Monaten 2018 auf EUR 0,27 (9 Monate 2017: EUR 0,39). Entwicklung wichtiger Kennziffern Der CLIQ-Faktor lag in den ersten neun Monaten 2018 mit 1,36 unter dem Vorjahreswert von 1,47. Die Kennziffer stellt das Verhältnis von Umsatz zu Kosten pro Kunde dar und ist ein entscheidender Indikator zur Messung der Profitabilität von Neukunden. Der niedrigere CLIQ-Faktor resultiert aus neuen Erfahrungswerten mit dem Direct-Media-Einkauf in verschiedenen Ländern (gegenüber dem Media-Einkauf durch Affiliate-Partner). Das Management erwartet, diese Erkenntnisse zukünftig gewinnbringend einsetzen zu können. Der Kundenbasiswert, ein wichtiger Indikator für die Schätzung des erwarteten Mittelzuflusses aus den aktuellen Kundenbeziehungen, betrug zum Ende des dritten Quartals 2018 EUR 22,0 Mio. gegenüber EUR 25,0 Mio. zum 30. Juni 2018. Auf Basis der aktuellen Entwicklung rechnet der Vorstand für das vierte Quartal 2018 mit einem Anstieg der Marketingausgaben um ca. 20 % gegenüber dem niedrigeren Niveau der Vorquartale und geht nicht mehr davon aus, im Gesamtjahr 2018, wie zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet, eine Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr realisieren zu können. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen im Markt ist der Vorstand zuversichtlich, dass das Unternehmen im Jahr 2019 auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. Die 9-Monats-Zahlen sind ungeprüft und wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen. Über CLIQ Digital: Die CLIQ Digital AG ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Direktvermarktung und Abrechnung ihrer Produkte an Endkunden via Online- und Mobile-Marketing-Kanäle. CLIQ Digital bietet seinen Kunden attraktive Produkte und ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Entwickler, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf und Amsterdam beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und notiert im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3). Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland