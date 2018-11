Essen (ots) - Die Pläne für einen Wechsel von Daimler-Finanzvorstand Bodo Uebber zu Thyssenkrupp sind geplatzt. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) unter Berufung auf das Umfeld des Managers. Uebber galt als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz des Essener Industriekonzerns. Ein Insider sagte, Uebber stehe nicht mehr für einen Wechsel in das Thyssenkrupp-Kontrollgremium zur Verfügung. Ein Neuanfang sei nicht möglich, wenn es keine Einigkeit im Aufsichtsrat gebe. Uebber soll eine deutliche Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung gefordert haben. Dies sei bei den Arbeitnehmervertretern auf Widerstand gestoßen, hieß es in Konzernkreisen



