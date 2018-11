Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research wird die EQS Group AG aufgrund der Investitionsoffensive in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 noch negative Ergebnisse erzielen, ab 2020 aber die Gewinnzone erreichen. In der Folge reduzieren die Analysten ihr Kursziel leicht, belassen das Votum aber unverändert.

Im dritten Quartal 2018 habe sich laut GSC die Wachstumsdynamik bei EQS nochmals kräftig beschleunigt und auch für das vierte Quartal erwarte der Vorstand eine deutliche Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Getragen werde die erfreuliche Entwicklung vom Segment Compliance. Hier sehe das Analystenteam vor allem im Bereich KMU noch enormes Wachstumspotenzial. Für 2020 werde die Rückkehr in die Gewinnzone mit deutlich schwarzen Zahlen erwartet. Durch den Start des neuen, cloud-basierten COCKPIT und weitere in der Entwicklung befindliche Tools könne der Anteil wiederkehrender, margenstarker Erlöse weiter steigen. Nach Analystenaussage solle zudem das noch im Aufbau befindliche Auslandsgeschäft sukzessive die Gewinnschwelle überschreiten und die Margenentwicklung mit positiven Ergebnisbeiträgen unterstützen.

Nach Ansicht der Analysten werde EQS nach wie vor stark von den drei grundsätzlichen Markttreibern Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitieren. Dabei sei EQS im Bereich Investor Relations bereits Marktführer in Deutschland, der Schweiz und Russland. Bis 2025 wolle die Gesellschaft dann der größte Cloud-Anbieter für Investor Relations- und Compliance-Lösungen in Europa werden. Insgesamt sei das Analystenteam unverändert von der Wachstumsstory des Cashflow-starken Geschäftsmodells überzeugt. Dabei verfüge die Gesellschaft in der noch anhaltenden, ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase über eine Eigenkapitalquote von 51,6 Prozent zum 30. September und sei damit solide aufgestellt. Die Analysten nehmen auf Basis ihrer reduzierten Ertragsschätzungen das Kursziel für die EQS-Aktie leicht auf 76,00 Euro (zuvor: 80,00 Euro) zurück, stufen das Papier aber nach wie vor mit "Halten" ein.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.11.2018, 17:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 21.11.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2018-11-21_EQS.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.