Zürich (ots) - Der US-E-Zigaretten-Hersteller Juul steht vor dem

Einstieg in den Schweizer Markt. Details dazu soll es in den nächsten

Tagen geben. Zwar will Juul dies noch nicht bestätigen, doch gemäss

«Handelszeitung»-Recherchen steht der Länderchef für die Schweiz

schon fest: Jonathan Green, vormals Länderchef der Novartis-Tochter

Alcon, übernimmt die Leitung für den hiesigen Markt - jetzt im

Auftrag des E-Zigaretten-Herstellers. Einfach wird der Markteintritt

nicht: In den USA spricht die Gesundheitsbehörde FDA bereits von

einer «Epidemie», wie das Magazin «Der Spiegel» berichtet. Die FDA

hat umfassende Verkaufsbeschränkungen angekündigt. Um die Regelung

von E-Zigaretten in der Schweiz sorgt sich auch der Gesetzgeber. Ein

neues Tabakproduktegesetz ist in der Vernehmlassung. Mitte 2022 soll

es in Kraft treten. Juul teilt mit, man wolle mit den

Regulierungsbehörden kooperieren.



