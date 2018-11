Knopp Biosciences LLC, ist ein in Privatbesitz befindliches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von bahnbrechenden Medikamenten für die Behandlung von entzündlichen und neurologischen Erkrankungen mit bislang ungedecktem Bedarf konzentriert, gab heute bekannt, dass das Management des Unternehmens vom 27.-29. November im Rahmen der Piper Jaffray 30th Annual Healthcare Conference in New York (NY) eine Präsentation abhalten wird.

Die Präsentation von Michael Bozik, M.D., President und CEO von Knopp Biosciences, ist für Dienstag, den 27. November um 12.50 Uhr (Eastern Time) geplant.

ÜBER KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences ist ein in Privatbesitz befindliches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von bahnbrechenden Medikamenten für die Behandlung von entzündlichen und neurologischen Erkrankungen konzentriert, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Unser im klinischen Stadium befindliches Kleinmoleköl Dexpramipexol wird in klinische Phase-III-Studien zu hypereosinophilem Syndrom und klinische Phase-II-Studien zu eosinophilem Asthma aufgenommen. Unsere präklinische Kv7-Plattform ist auf niedermolekulare Behandlungen für neonatale epileptische Enzephalopathie, andere seltene Epilepsien, Tinnitus und neuropathische Schmerzen ausgerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter knoppbio.com.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsbezogene Aussagen?, einschließlich Aussagen zur geplanten Einreichung von Zulassungsanträgen und klinischen Entwicklungsprogrammen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen des Managements und beinhalten Risiken, Unwägbarkeiten und andere wichtige Faktoren, insbesondere die inhärenten Unwägbarkeiten von klinischen Studien und Produktentwicklungsprogrammen, der Verfügbarkeit von Mitteln zur Fortsetzung von Forschung und Studien, die Verfügbarkeit oder potenzielle Verfügbarkeit von alternativen Therapien oder Behandlungsmethoden, die Verfügbarkeit von Patentschutz für die Entdeckungen und strategische Allianzen sowie zusätzliche Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Knopp von unseren Erwartungen unterscheiden. Es kann nicht zugesichert werden, dass jedes Prüfarzneimittel erfolgreich entwickelt oder hergestellt werden kann oder dass die abschließenden Ergebnisse der klinischen Studien eine behördliche Zulassung nach sich ziehen, die für die Vermarktung des Produktes erforderlich ist. Knopp unterliegt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsbezogenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Produkt-Pipeline von Knopp umfasst klinische Prüfarzneimittel, die noch nicht von der U.S.-amerikanischen Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration zugelassen wurden. Diese klinischen Prüfarzneimittel werden zur Überprüfung ihrer Sicherheit und Wirksamkeit noch klinischen Studien unterzogen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181121005459/de/

Contacts:

PRESSEANFRAGEN:

James Heins

james.heins@icrinc.com

Tel.: +1.646.277.8251

INVESTORENANFRAGEN:

Stephanie Carrington

stephanie.carrington@icrinc.com

Tel.: +1.646.277.1282