Starke Reaktion an den Märkten, Covestro feiert Comeback

Nach dem gestrigen Kurssturz zeigte der DAX am heutigen Mittwoch eine positive Gegenreaktion. Allerdings dürfte das Schlimmste noch nicht überstanden sein.

Das war heute los. Es war ein gutes Zeichen, dass der DAX gestern trotz der zwischenzeitlichen Kursverluste die Marke von 11.000 Punkten knapp verteidigen konnte. So konnte heute gleich auf diesem kleinen Erfolg aufgebaut werden. Zeitweise schoss der DAX sogar um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Neben dem gestrigen Erfolgserlebnis waren es vor allem Italien und eine Erholung der großen US-Technologiewerte, die am Markt für eine Entspannung sorgten.

Zwar möchte die EU-Kommission ein Defizitverfahren gegen Italien aufgrund einer zu hohen Neuverschuldung im italienischen Haushalt 2019 einleiten, allerdings machten am Markt erstmals Nachrichten die Runde, dass die italienische Regierung im Haushaltsstreit mit Brüssel doch noch zu gewissen Kompromissen bereit sein könnte. Darüber hinaus sorgte die Erholung einiger wichtiger US-Technologietitel auch hierzulande für Schwung. Trotzdem könnte eine Negativschlagzeile zu Themen wie Brexit, Italien oder dem Handelsstreit zwischen USA und China die Stabilisierung zunichte machen.

