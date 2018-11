FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr fest ist der DAX am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Vor allem die Erholung der zuletzt abgestürzten Technologieaktien in den USA stützte Halbleiterwerte wie Infineon. Jedoch wurde die Erholung als "mau" bezeichnet, nachdem der DAX am Vortag auf ein Zweijahrestief gefallen war. Mehr als eine technische Erholung vor dem langen Wochenende an den US-Börsen wegen "Thanksgiving" sei dies wohl nicht, hieß es im Handel; Leerverkäufer hätten Gewinne mitgenommen und daher Aktien zurückgekauft.

Hauptgewinner der Erholung rund um Apple waren Europas Chip-Aktien: So stiegen im DAX Infineon um 4,7 Prozent, AMS in Österreich sogar über 9 Prozent und Dialog Semiconductor im TecDAX um 4,1 Prozent. Der Technologiesektor zog um 1,9 Prozent an. Der DAX legte um 1,6 Prozent auf 11.244 Zähler zu.

Automobilwerte von Trump-Spekulation gestützt

Automobilwerte profitierten von einem möglichen Treffen zwischen Branchenvertretern mit US-Präsident Donald Trump zur Deeskalation des Zollstreits. VW legten um 4,5 Prozent zu, hier stützten zudem Presseberichte über eine Einigung im Patentstreit mit Broadcom. Continental stiegen um 2,9 Prozent. Covestro erholten sich nach dem Kurseinbruch der vergangenen Tage sogar 5,5 Prozent.

Heidelbergcement stiegen um 1,3 Prozent. Aufsichtsrat Ludwig Merckle hatte über seine VEM Vermögensverwaltung GmbH für knapp über 30 Millionen Euro Aktien des Baustoffherstellers gekauft. Händler werteten dies sehr positiv, es untermauere den Glauben an das Unternehmen.

Thyssenkrupp stiegen um 2,5 Prozent. Die im Herbst angekündigte Aufteilung in zwei unabhängige Teilkonzerne soll schon übernächstes Jahr starten. Daneben wurden Geschäftszahlen vorgelegt; im abgelaufenen Jahr wurde zwar wegen operativer Schwächen weniger verdient, das hatte der Markt aber schon eingepreist.

Als stützend für die deutschen Sportartikelhersteller erwiesen sich gute Geschäftszahlen von Foot Locker. Entsprechend legten Adidas um 2,6 Prozent und Puma um 3,1 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 95,5 (Vortag: 123,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,81 (Vortag: 4,87) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und drei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.244,17 +1,61% -12,95% DAX-Future 11.236,50 +1,57% -14,44% XDAX 11.242,01 +1,74% -12,59% MDAX 23.304,69 +1,31% -11,05% TecDAX 2.525,82 +1,85% -0,13% SDAX 10.376,75 +1,52% -12,70% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,56% -29 ===

