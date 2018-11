FRANKFURT (Dow Jones)--Gut erholt sind Europas Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Vor allem die Erholung der zuletzt abgestürzten Technologieaktien in den USA stützte die Märkte. Halbleiterwerte wie Infineon oder AMS erholten sich kräftig. Jedoch wurde die Erholung als "mau" bezeichnet, nachdem der DAX am Vortag auf ein Zweijahrestief gefallen war. Mehr als eine technische Erholung vor dem langen Wochenende an den US-Börsen wegen "Thanksgiving" sei dies wohl nicht, Leerverkäufer nähmen nur Gewinne mit und kauften daher Aktien zurück, so die Befürchtung am Markt.

Immerhin hätten Apple zwei Tage hintereinander je fast 5 Prozent verloren und erholten sich nun nur um ein mageres halbes Prozent, hieß es weiter. Amazon und Facebook konnten bis zum Handelsschluss in Europa wenigsten jeweils über 3 Prozent zulegen. Allerdings hatten die berühmten "FAANG-Stocks" an der Wall Street in den vergangenen Tagen auch einen Börsenwert von über 1 Billion Dollar vernichtet. Hauptgewinner der Erholung um Apple waren Europas Halbleiterwerte: So stiegen im DAX Infineon um 4,7 Prozent, AMS in der Schweiz sogar über 9 Prozent und Dialog Semiconductor im TecDAX um 4,1 Prozent. Der Technologiesektor zog um 1,9 Prozent an. Der DAX legte um 1,6 Prozent auf 11.244 Zähler zu, der Euro-Stoxx-50 stieg 1,2 Prozent auf 3.153 Punkte.

Ruhige Reaktion auf EU-Verfahren gegen Italien

Keine Belastung kam aus Italien, obwohl sich der Streit um den Haushaltsplan verschärft hatte. Die Aktien in Italien notierten zumeist im Plus, der Mailänder FTSE-MIB-Index stieg um 1,4 Prozent. Vor allem Bankenwerte wie Intesa Sanpaolo legten sogar 2,8 Prozent zu. Die EU wird zwar ein Verfahren gegen Italien eröffnen, das den Weg für mögliche Sanktionen freimacht, dies war jedoch erwartet worden. Italien erfülle die EU-Anforderungen für einen Schuldenabbau mit seinem Budget für 2019 nicht, erklärte die Behörde in Brüssel.

Automobilwerte profitierten von einem möglichen Treffen zwischen Branchenvertretern mit US-Präsident Donald Trump zur Deeskalation des Zollstreits. VW legten um 4,5 Prozent zu, hier stützten zudem Presseberichte über eine Einigung im Patentstreit mit Broadcom. Continental stiegen um 2,9 Prozent. Covestro erholten sich nach dem Kurseinbruch der vergangenen Tage sogar um 5,5 Prozent.

Heidelbergcement stiegen um 1,3 Prozent. Aufsichtsrat Ludwig Merckle hatte über seine VEM Vermögensverwaltung GmbH für knapp über 30 Millionen Euro Aktien des Baustoffherstellers gekauft. Händler werteten dies sehr positiv, es untermauere den Glauben an das Unternehmen.

Schwächere Zahlen von Thyssen waren erwartet

Thyssenkrupp stiegen um 2,5 Prozent. Die im Herbst angekündigte Aufteilung in zwei unabhängige Teilkonzerne soll schon übernächstes Jahr starten. Dazu sollen das Geschäft mit Aufzügen, Fahrzeugkomponenten und Großanlagen in der Thyssenkrupp Industrials AG und die Werkstoffgeschäfte in der Thyssenkrupp Materials AG gebündelt werden. Daneben wurden Geschäftszahlen vorgelegt; im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde zwar wegen operativer Schwächen weniger verdient, das hatte der Markt aber schon eingepreist.

Als stützend für die deutschen Sportartikelhersteller erwiesen sich gute Geschäftszahlen von Foot Locker. Die US-Sporthandelskette hatte die Gewinnerwartungen übertroffen, was die Aktie an Wall Street um 16 Prozent springen ließ. Entsprechend legten Adidas um 2,6 Prozent und Puma um 3,1 Prozent zu.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.153,91 +37,84 +1,2% -10,0% Stoxx-50 2.906,89 +29,56 +1,0% -8,5% Stoxx-600 355,07 +4,01 +1,1% -8,8% XETRA-DAX 11.244,17 +177,76 +1,6% -13,0% FTSE-100 London 7.056,18 +108,26 +1,6% -9,6% CAC-40 Paris 4.975,50 +50,61 +1,0% -6,3% AEX Amsterdam 517,34 +6,87 +1,3% -5,0% ATHEX-20 Athen 1.571,00 +22,42 +1,4% -24,6% BEL-20 Brüssel 3.471,36 +40,90 +1,2% -12,7% BUX Budapest 39.431,33 +373,03 +1,0% +0,1% OMXH-25 Helsinki 3.867,13 +35,05 +0,9% -1,3% ISE NAT. 30 Istanbul 116.195,52 +1337,77 +1,2% -17,6% OMXC-20 Kopenhagen 901,40 +3,16 +0,4% -12,0% PSI 20 Lissabon 4.829,53 +30,43 +0,6% -9,8% IBEX-35 Madrid 8.960,60 +94,10 +1,1% -10,8% FTSE-MIB Mailand 18.731,55 +260,17 +1,4% -15,5% RTS Moskau 1.127,42 +10,57 +0,9% -2,3% OBX Oslo 791,23 +13,87 +1,8% +6,5% PX Prag 1.067,79 +7,77 +0,7% -1,0% OMXS-30 Stockholm 1.478,44 +21,60 +1,5% -6,3% WIG-20 Warschau 2.219,62 +59,05 +2,7% -9,8% ATX Wien 3.075,92 +46,43 +1,5% -11,2% SMI Zürich 8.841,48 +72,03 +0,8% -5,8% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Di, 17.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1385 +0,16% 1,1379 1,1394 -5,2% EUR/JPY 128,71 +0,44% 128,62 128,33 -4,9% EUR/CHF 1,1335 +0,19% 1,1339 1,1335 -3,2% EUR/GBP 0,8918 +0,32% 0,8896 0,8894 +0,3% USD/JPY 113,07 +0,30% 112,88 112,60 +0,4% GBP/USD 1,2767 -0,17% 1,2804 1,2812 -5,5% Bitcoin BTC/USD 4.548,50 +3,9% 4.522,42 4.779,03 -66,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,63 0,03 Deutschland 10 J. 0,37 0,35 -0,06 USA 2 Jahre 2,82 2,80 0,93 USA 10 Jahre 3,08 3,06 0,67 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,58 53,43 +4,0% 2,15 -3,8% Brent/ICE 64,43 62,53 +3,0% 1,90 +1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,88 1.221,68 +0,3% +4,21 -5,9% Silber (Spot) 14,49 14,31 +1,2% +0,17 -14,5% Platin (Spot) 846,10 842,00 +0,5% +4,10 -9,0% Kupfer-Future 2,79 2,77 +0,8% +0,02 -16,8% ===

