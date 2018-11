The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.11.2018 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.11.2018



ISIN Name



US55276F1075 MCBC HLDGS INC. DL-,01

US6492951024 NEW YORK + CO. INC.DL-,01

US98979J1097 ZOES KITCHEN INC. DL-,01