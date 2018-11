FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel kamen die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder etwas zurück, nachdem die Gewinne an der Wall Street weggebröckelt waren. Kurz vor der feiertagsbedingten Handelspause am Donnerstag verließ die US-Anleger offenbar der Mut.

Ein Händler sprach von einem insgesamt ruhigen Geschäft. Lebhafter sei es nur in einem Nebenwert zugegangen: Cliq Digital seien nach einer Gewinnwarnung zeitweise um 30 Prozent eingebrochen, ehe sich das Minus am späten Abend auf 17 Prozent verringert habe. Die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Konsum habe hingegen nicht auf die geplante Kapitalerhöhung reagiert.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.237 11.244 -0,07% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 16:39 ET (21:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.