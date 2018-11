Vielleicht ist es die verrückteste Kapitalerhöhung des Jahres. So will das bislang nur einigen Nebenwertefreaks bekannte Startup-Unternehmen Black Pearl Digital - aktuelle Marktkapitalisierung: knapp 10 Mio. Euro - via Kapitalerhöhung bis zu 75 Mio. Euro an der Börse einwerben. Konkret geht es um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...