SAP bleibt auf einem guten Weg

Eigentlich wollte es SAP-Chef Bill McDermott in Sachen Milliardenübernahmen zur Ankurbelung des Cloud-Wachstums etwas ruhiger angehen lassen. Schließlich gab es davon in den vergangenen Jahren einige. Neben den hohen Kosten war die Integration der übernommenen Unternehmen nicht immer ganz einfach. Doch jetzt griff Europas größter Softwarekonzern doch noch einmal zu. Für 8 Mrd. US-Dollar in bar wird Qualtrics übernommen.

Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, das im Software-Bereich Experience Management (XM) tätig ist. Qualtrics sammelt Feedback und Daten in den vier entscheidenden Unternehmensbereichen Kunden, Mitarbeiter, Produkt und Marke, die laut SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) zusehends bestimmen, ob Unternehmen in der künftigen Erlebniswirtschaft erfolgreich bleiben oder scheitern. Die Marktreaktionen fielen jedoch negativ aus.

