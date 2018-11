Im Gleichklang mit einem fallenden Aktienmarkt hat das Wertpapier von Barrick Gold in der gleichen Zeit merklich zugelegt und konnte dabei einen mittelfristigen Abwärtstrend um 12,50 US-Dollar überwinden. Anschließend stellte sich aber eine sehr volatile Seitwärtsbewegung zwischen dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 (blau) und der Hürde um 13,50 US-Dollar ein. In dieser steckt das Papier zwar noch immer, allerdings lässt der heutige Kurssprung an 13,50 US-Dollar Hoffnungen auf eine Auflösung der Konsolidierungsbewegung aufkommen. Im weiteren Verlauf dürfte hieraus ein Folgekaufsignal resultieren und kann entsprechend auf der Oberseite gehandelt werden.

Rechteckkonsolidierung kurz vor Auflösung

