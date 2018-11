The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A19SWQ7 CIVITAS PRO.FIN. 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AAWG5 BRANDENBURG LSA 18/38 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2RUD79 ADO PROPERTIES 18/23 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PL5 DZ BANK IS.A1067 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSU3 DEKABANK MTN SERIE 7628 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSV1 DEKABANK MTN SERIE 7629 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSW9 DEKABANK MTN SERIE 7630 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSX7 DEKABANK MTN SERIE 7631 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0R5A7 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3VV1 LB.HESS.THR.CARRARA11L/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WS5 LB.HESS.THR.CARRARA11ZC/1 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM642 SCHLW-H.SCHATZ.18/19 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013383346 BPCE SFH 18-26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013383585 SOC.GEN.SFH 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1914934606 BNG BK 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1914936726 ING BK NV 18/21 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1914936999 ING BK NV 18/20 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1914937021 ING BK NV 18/21 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1915152000 INST.CRED.OFIC. 18/23 MTN BD01 BON EUR N

CA 0SA XFRA CA00856K1003 AGRIOS GLOBAL HLDGS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 0CM XFRA CA14712X1078 CASA MINERALS INC. NEW EQ00 EQU EUR N

CA 1SG XFRA US57637H1032 MASTERCRAFT BOAT HLDGS EQ00 EQU EUR N

CA HX6 XFRA US74980D1000 RTW RETAILWINDS DL-,01 EQ00 EQU EUR N