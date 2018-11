The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B119995 ERSTE GP BNK 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU0000AQMHA7 ANGLO AM. CAP. 2018 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0216430 ING BANK(SYD) 13/18 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0029633 KOREA DEV.BK 15/18FLR MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0035031340 ILE DE FRANCE, REG. 07-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0100345682 BRIT. COL.PROV. 09/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A169HQ4 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1A6TS2 SACHSEN-ANH.LS 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW1DM3 LBBW IS.R.895 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4MS1 HSH NORDBANK SZVII 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AGU6 UC-HVB MTI S.1724 BD01 BON EUR N

CA XFRA US45950VHE92 INTL FIN. CORP. 15/18 MTN BD01 BON USD N

CA HLQV XFRA XS1143602792 LB.HESS.-THR. 14/18 BD01 BON EUR N

CA SCAD XFRA XS1584123498 ESSITY 17/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0021341 ING BANK(SYD) 13/18 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA US00206RCA86 AT + T 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US53944VAA70 LLOYDS BANK 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USY4836TAS07 KOREA EAST-WEST PWR 13/18 BD02 BON USD N

CA FTUA XFRA XS0275769403 WELLS FARGO 06/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0996402862 CHINA MENG.D. 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0997430854 TOTAL CAP.INTL 13/18 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA XS0997535520 ALLIANDER 13/UND.FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1326469969 CITIC ENVIR. 15/UND. FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1327048564 PRUDENTIAL PLC 15/18 MTN BD02 BON GBP N