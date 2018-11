FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1

TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008

RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01

PJXA XFRA US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR/2

PJX XFRA US71654V1017 PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC.

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10

MW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1

MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC.

GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01

CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1

G4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/600

AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP.

ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01

SDV XFRA SE0000112385 SAAB AB B SK 25

GR8 XFRA NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA NK 4

KID1 XFRA KYG716591170 POLYTEC ASS. HLDGS HD-,10

CQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.

KOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP.

LYPM XFRA FR0010833566 LY.FTSE E./N.U.S.UETF DEO

LYPL XFRA FR0010833558 L.FTSE E./N.D.E.U.ETF D

LYM4 XFRA FR0010407197 LYXOR PRIVEX U.ETF D

LYMF XFRA FR0010378604 LYX.ST.EU.SE.DI.30 UETF D

GAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1

SFP1 XFRA DE000A0AHT46 ALZCHEM GROUP AG INH. ON

TX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A

RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A

HKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC.

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD

019 XFRA AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01

3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1