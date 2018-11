Medienmitteilung

Zwei neue Verwaltungsräte für die Valora Holding AG

An der Generalversammlung 2019 stellen sich zwei neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat der Valora Holding AG: Retail- und Supply-Chain-Experte Sascha Zahnd, Teil des Leadership Teams von Tesla Inc., sowie Food-Retail- und Franchising-Spezialistin Insa Klasing sollen ihr Knowhow künftig bei der führenden Foodvenience-Anbieterin einbringen.

Der Verwaltungsrat der Valora Holding AG schlägt der ordentlichen Generalversammlung vom 29. März 2019 die Wahl von Insa Klasing und Sascha Zahnd als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vor.

Insa Klasing ist seit 2017 CEO und Co-Founder des Startups TheNextWe, das Unternehmen im digitalen Mindset-Wandel begleitet. 2017 wurde sie vom World Economic Forum als Young Global Leader ausgezeichnet für ihr Engagement in Indien für eine grundlegende Bildung für alle und für ihre Position als jüngster General Manager aller Zeiten bei Yum! Brands. So war die heute 39-jährige Deutsche während fünf Jahren Geschäftsführerin von Kentucky Fried Chicken (KFC) in der DACH-Region und Dänemark, nachdem sie zuvor als Supply Chain and Equipment Director und als Company Operations Director für KFC UK tätig war. Zwischen 2006 und 2009 führte sie die britische Marke «innocent smoothies» als Country Manager in Deutschland ein, die als Marktführerin hervorging. Ihre Karriere begann sie 2004 in der Strategieberatung bei Bain & Company in London. Dies nachdem sie direkt nach dem Studium ab 2003 für die NGO Action Aid! in New Delhi aktiv war. Insa Klasing verfügt über einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre, Politik und Philosophie der University of Oxford und einen Master in South Asian Area Studies der University of London. Sie ist Verwaltungsrätin der SV Group AG und Aufsichtsrätin von Sausalitos.

Sascha Zahnd ist seit 2016 Vice President Global Supply Chain und Teil der obersten Führungsebene bei Tesla Inc. in Palo Alto, Kalifornien. Er gestaltet dabei aktiv weltweite Zukunftsthemen wie Mobilität, Energie, künstliche Intelligenz oder Industrie 4.0 mit. Zuvor war der 43-jährige Schweizer während sechs Jahren für ETA SA / Swatch Group tätig, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung die globale Supply Chain sowie die Komponenten-Produktionswerke verantwortete. Dabei positionierte er den gesamten Einkauf und die Logistik komplett neu und erhöhte die Flexibilität der Produktion markant. Von 2001 bis 2010 arbeitete er bei IKEA zuerst in der Schweiz und darauf in Schweden, Mexiko, den USA und China. Er begann seine Karriere für das Handelsunternehmen als Regional Logistics Manager, war unter anderem Sales Manager und stellvertretender Geschäftsführer von IKEA Retail in New York und in seiner letzten Rolle Head Supply Division Asia Pacific in Shanghai. Nach seiner Lehre als Speditionskaufmann in Basel, Schweiz, schloss Sascha Zahnd ein Studium als Betriebsökonom FH in Basel ab. Er verfügt zudem über einen Executive Master of Business Administration der IMD Business School Lausanne.

Franz Julen, Präsident des Valora Verwaltungsrats, zeigt sich erfreut: «Insa Klasing und Sascha Zahnd ergänzen den bestehenden Valora Verwaltungsrat ideal. Insa Klasing hat tiefgreifende internationale Retail-Erfahrung im strategisch wichtigen Food-, Franchising- und Digital-Bereich. Sascha Zahnd besitzt einen starken Leistungsausweis in den Gebieten Retail, Produktion und Supply Chain bei global führenden Unternehmen und kann sich insbesondere in der integrierten Wertschöpfungskette für Backwaren und Eigenmarken einbringen. Zudem bringt er den für das Silicon Valley charakteristischen digitalen Pionier-, Innovations- und Transformationsgeist mit. Wir sind überzeugt, dass Insa Klasing und Sascha Zahnd wertvolle Impulse für unser Foodvenience-Geschäft und den weiteren Erfolg von Valora setzen werden.»

