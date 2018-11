Die Deutsche Bank hat SLM Solutions von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 17 Euro gesenkt. Die Papiere des Herstellers von 3D-Metalldruckern seien im Verlauf des Jahres geradezu dramatisch weit hinter den Gesamtmarkt zurückgeblieben, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einem Einbruch der Aktie von fast 80 Prozent stehe ein Rückgang des Dax um 14 Prozent gegenüber. Anleger stellten sich die Frage, ob SLM Solutions als Investment passé sei. Es gebe jedoch Hinweise, dass das schwache Wachstum nicht unternehmensspezifisch ist. Der Experte zeigte sich zudem hoffnungsvoll, dass der Aufsichtsrat in den kommenden Monaten einen hochrangigen Top-Manager berufen wird nach dem angekündigten Rückzug des langjährigen Finanzchefs./bek/ag

Datum der Analyse: 21.11.2018

ISIN DE000A111338

AXC0044 2018-11-22/07:36