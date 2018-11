YOC AG im zweiten Halbjahr 2018 zurück auf Wachstumspfad DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen YOC AG im zweiten Halbjahr 2018 zurück auf Wachstumspfad 22.11.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. YOC AG im zweiten Halbjahr 2018 zurück auf Wachstumspfad - Umsatzrückgang des ersten Halbjahres 2018 gestoppt - Ausgeglichenes operatives Ergebnis im dritten Quartal 2018 - Kontinuierliche Steigerung Handelsvolumina auf der Plattform VIS.X Berlin, 22. November 2018 - Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735) hat im dritten Quartal 2018 die negative Umsatzentwicklung des ersten Halbjahres 2018 gestoppt. Im dritten Quartal 2018 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 3,3 Mio. EUR und somit auf Vorjahresniveau realisiert. Gleichzeitig entspricht dies einer Umsatzsteigerung in Höhe von 11 % im Vergleich zum Vorquartal (Q2/2018: 3,0 Mio. EUR) und der Erzielung eines ausgeglichenen operativen Ergebnisses vor Abschreibungen (Q3/2017: -0,2 Mio. EUR). In Konsequenz dessen verzeichnet die Gesellschaft in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 9,1 Mio. EUR (9M/2017: 10,1 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang des laufenden Geschäftsjahres konnte somit auf 10% reduziert werden. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 9M/2018 verblieb mit -0,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Im dritten Quartal 2018 erweiterte die Gesellschaft mit der Einführung des YOC Mystery Scroller ihr Produktportfolio um ein weiteres hochwirksames Werbeformat, das bereits spürbar zur Umsatzentwicklung beitrug. Mit der sukzessiven Entwicklung neuer Produktlinien verfolgt die YOC-Gruppe das strategische Ziel, dem Markt kontinuierlich innovative, hochwertige Werbeprodukte bereitzustellen. Als einer der ersten Marktteilnehmer unterzeichnete YOC den Code of Conduct des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) und verpflichtete sich, transparent und regelkonform im Sinne dieses Regelwerks zu agieren sowie zur Qualitätssteigerung des Marktes beizutragen. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit geht für YOC mit der Akzeptanz und Einhaltung von Standards im Programmatic Advertising einher. Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: "Im Zuge der Veröffentlichung des Neunmonatsberichts rechne ich mit einer weiteren positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das zweite Halbjahr 2018, sodass wir gegenüber dem zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 bereits wieder auf dem Wachstumspfad sein werden. Entscheidend hierfür wird der kontinuierlich wachsende Umsatz unserer eigenentwickelten Handelsplattform für den automatisierten Mediahandel VIS.X sein." Der heute veröffentlichte Finanzbericht der YOC AG zum 9M/2018 steht unter https://yoc.com/investor-relations/ zum Download bereit. Über YOC YOC ist ein Mobile-first Ad Technology Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein optimales digitales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer zu schaffen. Mit VIS.X, der programmatischen Handelsplattform der nächsten Generation, kombiniert YOC einen effizienten Mediahandel mit wirkungsvollen Werbeformaten. Kunden erhalten die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke durch hochwertiges Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher sind an die Plattform angebunden und bieten eine globale Reichweite an. Mit einem proprietären Technologie-Stack und einer langjährigen Erfahrung ist YOC bekannt für exzellenten, qualitativ hochwertigen Service und schnelle Ausführung. Das Unternehmen wurde 2001 von Dirk Kraus gegründet und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. YOC betreibt Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Wien, Warschau und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter yoc.com. Kontakt YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 ir@yoc.de www.yoc.com 22.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: ir@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 749675 22.11.2018 ISIN DE0005932735 AXC0051 2018-11-22/08:01