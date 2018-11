Derzeit gibt es nicht viele Aktien an der Nasdaq mit einem positiven Chartverlauf. Immerhin hat der Index seit Anfang Oktober satte 14 Prozent verloren. Eine der wenigen Outperformer am Markt ist allerdings die Aktie von Canadian Solar, welche zwar auch kürzlich einiges an Schwäche zeigte, sich mittlerweile aber wieder sehr gut erholen konnte.

