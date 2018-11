Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen nahezu unverändert bei 160,69 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag ebenfalls fast unverändert bei 0,37 Prozent.

Am Donnerstag dürften die Impulse für den Anleihehandel überschaubar bleiben. In den USA herrscht feiertagsbedingte Ruhe, weil die Amerikaner das Thanksgiving-Fest feiern. In Europa werden nur wenige Konjunkturdaten erwartet, es treten allerdings einige Notenbanker vor das Mikrofon. Unter anderem wird sich Bundesbankchef Jens Weidmann zu Wort melden.

In Italien läuft unterdessen der letzte Tag eines großen Anleiheverkaufs an. Die Regierung versucht mit ihrem auch als "Patriotenanleihe" bekannten Wertpapier "BTP Italia" Kapital aufzunehmen. Bislang ist das Ergebnis weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Fachleute deuten dies als Warnsignal, weil sich ausländische Investoren zuletzt zurückgezogen und italienische Banken sich bereits mit hohen Beständen an Staatsanleihen vollgesaugt haben. Sollten jetzt auch andere inländische Anleger nicht mehr in gewohntem Umfang bereit sein, das italienische Haushaltsdefizit zu finanzieren, droht die von der Regierung geplante Ausweitung der Neuverschuldung teurer zu werden oder gar zu scheitern.

Am Mittwoch hatten italienische Anleihen trotz des Haushaltstreits mit der EU kräftige Kursgewinne verzeichnet. Im Gegenzug waren die Renditen kräftig gesunken./bgf/jsl/jha/

