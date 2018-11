Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Osram von 50 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eigentlich dürften die Erwartungen des Marktes an den Lichtspezialisten in einem normalen ökonomischen Umfeld nicht weiter sinken, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch die durch den Handelsstreit zwischen den USA und China sinkende Nachfrage insbesondere im Autosektor berge im ersten Halbjahr 2019 weiteres Rückschlagpotenzial. Der Experte kürzte deshalb seine Annahmen und bleibt - trotz des inzwischen attraktiven Aktienkurses - lieber weiter an der Seitenlinie./tav/bek Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LED4000