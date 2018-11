Nach fünf Verlusttagen in Folge legte der DAX gestern mal wieder deutlich zu. Er startete bereits mit Zugewinnen in den Handel. Diese konnte er im Laufe des Tages weiter ausbauen. Zum Handelsende stand ein Plus von 1,6 Prozent auf der Kurstafel. Marktidee: Infineon. Die Aktie von Infineon hat bisher ein hartes Jahr hinter sich. Die Stimmung in der Halbleiterbranche ist schlecht. Selbst auf starke Zahlen von Infneon reagierte die Aktie mit Abschlägen. Gestern war das Papier allerdings zweitstärkster Wert im DAX. Charttechnisch gibt es Argumente für einen weiteren Anstieg. Dafür muss der Kurs eine wichtige Hürde überwinden.