US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren werfen derzeit rund drei Prozent Zins p.a. ab. Wie auch deutsche Anleger von weiter steigenden US-Zinsen profitieren können, verrät in der aktuellen Sendung Thomas Meyer zu Drewer, Geschäftsführer von ComStage ETFs. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.