Der Lkw-Ausrüster Jost hat sein Wachstum im dritten Quartal nicht zuletzt wegen gut laufender Geschäfte in Nordamerika beschleunigt. Für das Gesamtjahr zeigte sich die Jost Werke AG am Donnerstag daher optimistisch, ein hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum erreichen zu können. Bislang hatte das SDax -Unternehmen ein mittleres bis hohes einstelliges Plus in Aussicht gestellt. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird weiterhin mit einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Jost-Aktien legten im frühen Handel um 1,5 Prozent zu.

Im dritten Quartal erhöhte sich der Konzernumsatz um 9,1 Prozent auf 187 Millionen Euro. Am stärksten wuchs Jost in Nordamerika, wo die Erlöse um mehr als ein Drittel anzogen. Das bereinigte Ebit verbesserte sich im Quartal um 4,1 Prozent auf 20,3 Millionen Euro und der Konzerngewinn um 36 Prozent auf 8,6 Millionen Euro.

"2018 haben wir hart daran gearbeitet, den starken Anstieg der Rohmaterialpreise und der Personalkosten sowie die Engpässe in der Lieferkette durch Effizienzmaßnahmen zu kompensieren", sagte der scheidende Finanzvorstand Christoph Hobo laut Mitteilung. Hobo wird Jost auf eigenen Wunsch verlassen. Sein Amt übernimmt mit Wirkung zum neuen Jahr Christian Terlinde. Zudem stößt zu dem bislang dreiköpfigen Vorstandsteam ab Januar Joachim Dürr hinzu. Er übernimmt die Verantwortung für den Vertrieb./she/bgf/jha/

