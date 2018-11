Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Alles in allem seien die Ergebnisse des Recycling-Dienstleisters neutral ausgefallen, schrieb Analyst Eugene King am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Das Geschäft mit Stahlstaub sei stark gelaufen, während die verarbeiteten Volumina im Geschäft mit Aluminium wegen bevorstehender Wartungsarbeiten um ein Fünftel zurückgegangen seien. Das aber habe das Unternehmen frühzeitig signalisiert./bek/ajx Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-11-22/09:32

ISIN: LU1704650164