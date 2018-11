Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 90 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen preisten die Risiken für den Autozulieferer ausreichend ein und die Bewertung erscheine günstig, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des konservativen Ausblicks des Unternehmens sollten böse Überraschungen in den kommenden Quartalen ausbleiben. Das Kursziel sinke unter anderem wegen erhöhter konjunktureller Risiken./mf/bek Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-11-22/09:36

ISIN: LU1066226637