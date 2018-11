Die Deutsche Bank kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nach den jüngsten Meldungen einer Verwicklung in den Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank, ist nun bekannt geworden, dass sich Händler der Bank in New York mit riskanten Geschäften verzockt haben. Statt wie geplant mit einer Milliarden-Position das Verlustrisiko für Aktiengeschäfte der Bank zu verringern, ging die Wette schief und bescherte dem Geldhaus nun neue Millionenverluste.

