Die Schuh- und Sportbekleidungskette war letztes Jahr arg unter die Räder geraten, nachdem die eher jugendliche Zielgruppe lieber online eingekauft hat, als in die FOOT LOCKER-Geschäfte zu gehen. Man hat aber an den richtigen Stellschrauben gedreht und jetzt läuft es wieder besser. Zwar war der Umsatz im dritten Quartal leicht rückläufig, aber der Gewinn konnte unterm Strich um 30 % auf 130 Mio. $ gesteigert werden, woran auch Trumps Steuerreform ihren Anteil hatte. Ein KGV von 11 per 2019 ist vernünftig, zudem winkt eine Dividendenrendite von immerhin 2,5 %. Dennoch bitte nicht in die jüngste 15-%-Erholungsrally hinein kaufen,sondern Rücksetzer auf 51/52 $ abwarten.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info