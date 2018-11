Die Bayer-Aktie hat in den vergangenen Monaten massive Verluste einstecken müssen. Zwar gehört der Wert am heutigen Donnerstagvormittag einmal zu den wenigen Werten im DAX, die ein Plus ausweisen, im Jahresvergleich hat aber außer der Deutschen Bank und Covestro kein Titel schlechter abgeschnitten als der der Leverkusener. Ein Minus von 42 Prozent steht hier zu Buche. Und Mittlerweile ist das Papier an eine weitere wichtige Unterstützungszone heran gelaufen, die aus den Zwischenhochs aus den Jahren 2000 und 2011 resultiert und somit bei knapp 60 Euro verläuft. Rutscht die Aktie von Bayer auch hier drunter, wäre dies ein weiteres massives Verkaufssignal. Derzeit gibt es zumindest kauf etwas, was der Aktie größere Unterstützung verleihen könnte.

