Das Metallrecyclingunternehmen Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164) avisiert den Aktionären eine steigende Dividende, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. In diesem Jahr wurde den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,73 Euro ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 37,30 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 1,96 Prozent. Der SDAX-Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2018 einen Betriebsgewinn (EBITDA) in einer Spanne zwischen 174 ...

