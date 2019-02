So schlecht sich die Aktie von Fresenius im letzten Quartal 2018 präsentiert hatte, so gut hat sie sich in den vergangenen Wochen entwickelt. Mit einem Plus von 13,5 Prozent ist sie im 4-Wochenvergleich nur knapp hinter der Tochter Fresenius Medical Care mit einem Plus von 14,1 Prozent der zweitbeste Wert im DAX. DER AKTIONÄR hat die Schwächephase Ende vergangenen Jahres genutzt und hat sich mit einem Abstauberlimit bei 45 Euro positioniert. Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, liegen nun gut neun Prozent in Front.

