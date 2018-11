In dem bereits charttechnisch angeschlagen Zustand, in dem sich die Aktie derzeit befindet, schlägt die Schwäche des Gesamtmarktes voll durch. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung am 12.11. hat sich das Bild somit weiterhin eingetrübt. Dabei zeichnete sich bereits ab, dass die damals zu beobachtende Erholung in Richtung 70,0 Euro mit Vorsicht zu genießen war…. Mittlerweile hat die Aktie ...

