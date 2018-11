Der Trading-Tipp des Tages ist heute die Deutsche Börse. Die Aktie gehört heute zu den stärksten Gewinnern im DAX. Der Börsenbetreiber gehört zu den Werten, die auch von schwierigen Zeiten profitieren. Das zeigt die Kursentwicklung in diesem Jahr. Charttechnisch deutet sich weiteres Potenzial nach oben an. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.