Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) das Vorsteuerergebnis leicht gesteigert, während das Nettoergebnis rund 8 Prozent unter dem Wert der vergleichbaren Vorjahresperiode lag. Der Analyst hebt aufgrund der jüngsten Kursverluste bei der Aktie sein Votum bei unverändertem Kursziel an.

Nach Analystenaussage seien die Mieterlöse auf über 130 Mio. Euro (9M 2017: rund 122 Mio. Euro) gestiegen, während sich das Verkaufsergebnis auf über 10 Mio. Euro (9M 2017: 23 Mio. Euro) verringert habe. Daher sei es zu einem Rückgang beim EBITDA auf über 113 Mio. Euro (9M 2017: rund 121 Mio. Euro) gekommen. Der Nettogewinn habe laut SRC bei etwa 136 Mio. Euro (9M 2017: über 147 Mio. Euro) gelegen und das cash-getriebenen FFO-Ergebnis habe auf rund 94 Mio. Euro (9M 2017: über 84 Mio. Euro) zugelegt. Der EPRA NAV je Aktie liege laut SRC derzeit bei 31,13 Euro. Insgesamt sei das Zahlenwerk im Rahmen der Erwartung von SRC und der Guidance des Unternehmens ausgefallen. Daher bestätigt der Analyst das Kursziel von 33,00 Euro, sieht aber wegen des Kursrückgangs in den vergangenen drei Monaten einen guten Einstiegspunkt für Investoren und erhöht deshalb sein Rating auf "Buy" (zuvor: "Hold").

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.11.2018, 10:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 21.11.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/CA_Immo_21Nov18.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.