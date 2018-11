Osisko Mining Inc. gab gestern neue Analyseergebnisse vom aktuellen Bohrprogramm am zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt Windfall Lake in Urban Township, Québec, bekannt. Mit Hilfe des rund 800.000 m umfassenden Bohrprogramms sollen die Abstände zwischen den bislang abgeteuften Bohrlöchern verringert und die Kenntnisse über den Verlauf und die Ausdehnung der Mineralisierungen erweitert werden. Getestet werden insbesondere die zentrale Lagerstätte Windfall sowie die angrenzende Lagerstätte Lynx.



Basierend auf den Daten der Bohrungen plant Osisko eine aktualisierte Ressourcenschätzung. Für Lynx soll diese noch in diesem Monat veröffentlicht werden; für Windfall erst im kommenden Jahr nach Abschluss des Bohrprogramms.



Zu den Höhepunkten der zuletzt ausgewerteten Bohrlöcher zählen u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch OSK-W-18-1731: 83,9 g/t Gold über 5,3 m und 89,3 g/t über 2,4 m ? Bohrloch OSK-W-18-1728: 56,3 g/t Gold über 3,3 m ? Bohrloch OSK-W-18-1738: 29,3 g/t Gold über 2,9 m ? Bohrloch OSK-W-18-1508: 27,2 g/t Gold über 2,6 m



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de