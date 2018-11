Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jost Werke nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Umsatz und Gewinn des Lkw-Zulieferers hätten die durchschnittlichen Schätzungen am Markt übertroffen, schrieb Analyst Frederik Bitter am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. In Nordamerika sei es besonders gut gelaufen. Lieferengpässe und steigende Rohstoffpreise hätten im dritten Quartal aber für Gegenwind gesorgt./bek/ajx Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000JST4000