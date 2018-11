Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nachdem die allgemeinen Verbraucherpreise im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 4,9% höher lagen, erwarten wir in Mexiko für die erste Novemberhälfte einen Preisanstieg um 4,7%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit liege die Inflation weiter über dem anvisierten Ziel von 3% ± 1 Prozentpunkt. In der vergangenen Woche habe die Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 8% angehoben. Beim Terminhandel würden die Marktteilnehmer derzeit zwei Zinserhöhungen auf 8,50% bis Mitte 2019 vorwegnehmen. Ansteigende Inflationserwartungen und fiskalpolitische Unsicherheiten um die neue Regierung würden eine steilere Renditekurve mexikanischer Staatsanleihen wahrscheinlich machen. (22.11.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...