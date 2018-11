Stuttgart (www.fondscheck.de) - Der LBBW Zyklus Strategie R (ISIN DE000A0RA061/ WKN A0RA06) ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der "Behavioral Finance" (Börsenpsychologie) nutzt, so die Experten von LBBW Asset Management.Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus würden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie habe das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt würden derzeit Euroland-Aktien bilden. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolge eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens würden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...