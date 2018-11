Die US-Bank JPMorgan hat Befesa nach Quartalszahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Dem erwartungsgemäßen bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) des Metallrecycling-Unternehmens stünden verfehlte Erwartungen beim Nettogewinn und beim Umsatz gegenüber, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele lägen beim Ebitda über, beim Nettoergebnis dagegen unter den Konsensschätzungen. Befesa habe langfristig gute Wachstumsaussichten in China und agiere in einer Branche mit hohen Eintrittsbarrieren. So lange sich der Zinkpreis aber nicht erhole, fühle sie sich wohl mit ihrer Anlageempfehlung, so Barker./gl/ajx Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-11-22/12:09

ISIN: LU1704650164